تعليم جازان: انتهاء مشكلة تعثر مقاول النظافة في المدارس - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي، انتهاء مشكلة تعثر مقاول النظافة في عدد من المدارس بالمنطقة وأصبحت جاهزة لاستقبال طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأطلع الحكمي خلال زيارة تفقدية لعدد من مدارس مكتب التعليم بمحافظة العارضة بالحد الجنوبي، على حجم الاستعدادات التي قامت بها المدارس التي قام بزيارتها واستعدادها لانطلاق الدراسة فيها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

وشملت الجولة كل من مدرسة الثانوية الأولى للبنات بالعارضة وابتدائية عمرو بن قيس رضي الله عنه بإسكان الروان التنموي إضافة إلى الابتدائية الاولى للبنات بإسكان الروان.

وأشاد الحكمي خلال جولته التفقدية على جهود قادة المدارس والمعلمين في عملية تهيئة المباني المدرسية واستعداداتهم المتواصلة لبدء عام دراسي شعاره الجد والاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق.

وأكد الحكمي أن الإدارة العامة للتعليم ووفق اللجان التي سبق تشكيلها قامت بتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب وفق تطلعات وزارة التعليم والقيادة الرشيدة، مبينا إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز تؤكدا على ضرورة الاستعداد وتهيئة المرافق التعليمية ووضع الخطط وفق فترة زمنية محددة تقضي إلى إنهاء كافة الاستعدادات وتهيئة المرافق التعليمية لبدء العام الدراسي.