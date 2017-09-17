إعصار نورما يضعف ويتحول لعاصفة مدارية مع اقترابه من المكسيك - صحيفة صدى الالكترونية

مكسيكو سيتي(صدى):

ضعف الإعصار نورما وتحول إلى عاصفة مدارية لدى اقترابه من المناطق الواقعة في أقصى جنوب شبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية، أمس السبت.

وأشار المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إلى أنه عند الساعة 2100 بتوقيت غرينتش أصبحت نورما على بعد 355 كيلومترا جنوبي مدينة كابو سان لوكاس وهي مقصد سياحي يحظى بشعبية وتتحرك شمالا بسرعة خمسة كيلومترات في الساعة.

وقال إن العاصفة التي صُنفت من قبل على أنها إعصار من الفئة الأولى تثير رياحا تبلغ أقصى سرعتها 105 كيلومترات في الساعة.

وأضاف أن من المتوقع أن تستمر العاصفة في التراجع خلال اليومين المقبلين مع اتجاهها شمالا.

وذكر المركز أن نورما ستؤدي إلى هطول أمطار يبلغ منسوبها 20 سنتيمترا في الطرف الجنوبي من باها كاليفورنيا سور ومن المحتمل أن تتسبب في فيضانات.