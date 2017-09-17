النائب العام يرفض توجيه من أمير إحدى المناطق بإنهاء قضية تحرش - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

رفض النائب العام، إغلاق قضية تحرش لفظي اتهم فيها مقيم من جنسية عربية بعد توجيه أمير إحدى المناطق بإغلاق ملف القضية بعبارة ” ينهى الأمر “.

وشدد النائب العام، على أن القضية لازالت تحت الإجراء، وسيتم إنهاء إجراءاتها وفق النظام المتبع في ذلك، ومخاطبة إمارة المنطقة بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية في إحدى المناطق تلقت بلاغا يفيد باتهام مقيم بالتحرش اللفظي، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات قبل أن يصلها توجيهات أمير المنطقة بإنهائها.