النائب العام يرفض توجيه من أمير إحدى المناطق بإنهاء قضية تحرش - صحيفة صدى الالكترونية

النائب العام يرفض توجيه من أمير إحدى المناطق بإنهاء قضية تحرش
رفض النائب العام، إغلاق قضية تحرش لفظي اتهم فيها مقيم من جنسية عربية بعد توجيه أمير إحدى المناطق بإغلاق ملف القضية بعبارة ” ينهى الأمر “.
وشدد النائب العام، على أن القضية لازالت تحت الإجراء، وسيتم إنهاء إجراءاتها وفق النظام المتبع في ذلك، ومخاطبة إمارة المنطقة بذلك.
وكانت الأجهزة الأمنية في إحدى المناطق تلقت بلاغا يفيد باتهام مقيم بالتحرش اللفظي، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات قبل أن يصلها توجيهات أمير المنطقة بإنهائها.
امين[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو يا النائب العام وان شاء الله الخبر يصل للملك ويشل ابو الواسطة من منصبة قال ينهى الموضوع 😂مسوي حق فزعه
مغرد[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخارجنا ههههههههههههههههههههههههه
الحربي[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، العبرة بخواتيمها ، هل ستأخذ العدالة مجراها وفق الشريعة الإسلامية .
اللهم قوي إيمانه .
اللهم قوي إيمانه .
اللهم قوي إيمانه .
مع وافر المحبة.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم الحق والعدل لم يحترم هذا المقيم البلد واهله وجاي يتلفظ بالفاظ سوقيه ويتحرش ببنات المسلمين لازم ياخذ جزائه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33913 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجهك يا النايب العام ,,