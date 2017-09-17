أبا الخيل يعلق على واقعة تخويف طفلة بقناع مرعب " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، على واقعة قيام شخص بارتداء قناعا مرعبا وأمامه طفلة صغيرة وعلى ملامحها رعبا شديدا.

وقال أبا الخيل، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” كل شكل من أشكال الإساءة للطفل يندرج تحت نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ومنها الإساءة النفسية للطفل وتعريضه لسوء التعامل “.

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