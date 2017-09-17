مسؤول قطري يعترف باعتقال " المري " بعد عودته من الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري، باعتقال السلطات القطرية للحاج حمد المري.

وقال رئيس اللجنة على هامش اجتماعات الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان الجمعة الماضية، إن اعتقال حمد المري جرى لكونه أحد منسوبي القطاع العسكري، وسافر للحج بدون أخذ تصريح مسبق، وفقا لصحيفة الحياة.

ويأتي هذا الاعتراف، عقب نفي الدوحة أكثر من مرة اعتقالها أياً من الحجاج العائدين لقطر.

وكان جابر المري، شقيق الحاج المري، اتهم الحكومة القطرية باعتقال شقيقه عقب عودته لقطر عبر منفذ أبو سمرا، مرجعاً سبب اعتقاله لثنائه على الخدمات التي قدمتها المملكة للحجاج القطريين.