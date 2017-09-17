بالفيديو.. سقوط شخص من سيارة مسرعة أثناء مشاجرة مع مركبة أخرى - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر يوثق لحظة سقوط شخص من سيارة مسرعة على الطريق أثناء مشاجرة مع سائق مركبة أخرى أثناء سير السيارتين على طريق الحرمين في محافظة جدة.

وأظهر الفيديو، المشاجرة بين السيارتين ومحاولة قائد سيارة للابتعاد وتفادي السيارة الأخرى الذي كانت تحاول تعطيل حركته، في الوقت الذي خرج من نافذة سيارته الأمامية اليمنى شخص مرافق له وحاول الاعتداء على سائق الأخر، حتى سقط على الإسفلت بعدما لم يستطع التوازن بعد فتح باب السيارة فسقط على الأرض وتدحرج عدة مرات قبل أن يقف على قدميه ويركض إلى زملائه الذين توقفوا وانتظروه.