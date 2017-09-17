بالفيديو.. سقوط شخص من سيارة مسرعة أثناء مشاجرة مع مركبة أخرى - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سقوط شخص من سيارة مسرعة أثناء مشاجرة مع مركبة أخرى
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر يوثق لحظة سقوط شخص من سيارة مسرعة على الطريق أثناء مشاجرة مع سائق مركبة أخرى أثناء سير السيارتين على طريق الحرمين في محافظة جدة.
وأظهر الفيديو، المشاجرة بين السيارتين ومحاولة قائد سيارة للابتعاد وتفادي السيارة الأخرى الذي كانت تحاول تعطيل حركته، في الوقت الذي خرج من نافذة سيارته الأمامية اليمنى شخص مرافق له وحاول الاعتداء على سائق الأخر، حتى سقط على الإسفلت بعدما لم يستطع التوازن بعد فتح باب السيارة فسقط على الأرض وتدحرج عدة مرات قبل أن يقف على قدميه ويركض إلى زملائه الذين توقفوا وانتظروه.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2547 ] نشر منذ 5 ساعات
يستاهل ما جاه
مغرد[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا حرام ليته مات اكيد دعا عليه صا حب السياره اخطا عليه بس ليتنا شفنا خبر وفاته والله كان يوم عيد بهذه الا شكال الله لا يقومه بالسلا مه
مغرد[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحبوب هذى وما تسوى
مغرد[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشكله يا بو سمره وين موديهم الورعان
ابو طلال[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 57 دقيقة
يستاهل ماجاه واكثر هذا ماحد مكيفه حطوه في السجن لين يخيس عشان لاعاد ياتفرعن ويسوي فزعات .
سلطان[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يهديه ,, السرعة القانونية قبل هذا الطريق 129 ك/س ، وتحصل الجيب ماشي 90 ، والهوندا كبس للجيب والجيب ماوخر .. وهنا تبدا المشكلة … انا للاسف اعاني من هذه الاشكال ..
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 14 دقيقة
حلال فية ليتة طمر على راسة راس تريلا
وبعدين يامغرد صفي النية
اكيد موديهم البلاج يتسبحو وشبك ياهوه