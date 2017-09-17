سميرة سعيد تمارس رياضة " الأيروبكس المائي " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تحرص الفنانة سميرة سعيد، على ممارسة الرياضة ليكون جسدها مميزاً، وهي من الفنانات التي تحرص دائما علي الظهور بمظهر مثالي.

بدأت سميرة سعيد، مؤخراً بممارسة الرياضة على الـAqua Bike أو ما يعرف بالأيروبكس المائي وذلك في منزلها حيث خصصت ” بسين ” لتلك الرياضة، وهي الرياضة التي تساهم بحرق السعرات الحرارية، حيث انتشرت صورة لسعيد وهي تمارس تلك الرياضة في منزلها.

يذكر أن آخر ألبومات سميرة سعيد ” عايزة أعيش ” وضم 12 أغنية هي ” عايزة أعيش ” ، ” احتمال وارد ” ، ” أوقات ” ، ” يا لطيف ” ، ” محصلش حاجة ” ، ” ما اضمنش نفسي ” ، ” إنسانة مسؤولة ” ، ” هوا هوا ” ، ” معنديش وقت”، “جرالك إيه”، ” أيوه اتغيرت ” ، ” حب ” .