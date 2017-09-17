سارة سلامة: أقرأ أكثر من سيناريو سينمائي جديد - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكدت الممثلة المصرية سارة سلامة، أنها تعكف على قراءة أكثر من سيناريو سينمائي جديد عرض عليها مؤخرًا للاختيار من بينهم، لافتة إلى أنها ستحسم امرها خلال ايام.

وخاضت سارة سلامة السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ” لأعلى سعر ” مع نيللي كريم وزينة أحمد فهمي ونبيل الحلفاوي وسلوى محمد علي وأحمد مجدي وفيدرا ورحمة حسن والعمل كان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وكان آخر أفلام سارة سلامة ” صابر جوجل ” وقدمت فيه دور البطولة النسائية أمام الممثل محمد رجب، وشارك في بطولة العمل راندا البحيري وايهاب فهمي ولطفي لبيب.