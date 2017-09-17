هيئة الرياضة تشكل لجنة لاكتشاف المواهب الكروية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن تشكيل لجنة لاستكشاف المواهب الكروية في كرة القدم واستقطاب الموهوبين وذوي الإمكانات والقدرات الكروية المتميزة.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للرياضة فإن اللجنة التي سترتبط بمكتب معالي رئيس المجلس وتضم كلا من : محيسن الجمعان وفؤاد أنور وحمزة إدريس ونواف التمياط ومحمد شلية.

ويلتقي الأعضاء يوم الثلاثاء بمعالي الاستاذ تركي آل الشيخ بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستاذ عادل عزت على أن تباشر اللجنة مهامها في اليوم نفسه وحتى الجمعة القادم حيث سيتم استقبال كافة المواهب من مختلف المناطق والمحافظات من مواليد المملكة المقيمين الذين لا يحملون الجنسية السعودية إذ سيتم استقبالهم خلال هذه الأيام من الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء بالملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.

وستكون الفرصة متاحة لمواليد المملكة المقيمين من ذوي المواهب الكروية في المرحلة العمرية من 18 وحتى 28 سنة، وسيخضع المتقدمون لاختبارات فنية ومعايير دقيقة تشمل الجوانب المهارية والامكانات الجسمانية والقدرات الكروية، على أن يحضر المتقدمون أوراقهم الثبوتية والزي الرياضي المناسب للخضوع للاختبارات المقررة.

وتأتي هذه الخطوة كواحدة من الإجراءات التنفيذية للاستفادة من مواليد المملكة بما يسهم في توسيع قاعدة المواهب وتعدد الخيارات بما يفيد مستقبل الكرة السعودية.