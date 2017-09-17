انطلاق مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الدولي بنيويورك - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بدأت اليوم السبت، بمدينة نيويورك أعمال المؤتمر الدولي حول التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي والذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي ، بمشاركة أكثر من ٤٥٠ ممثلا عن المؤسسات الإسلامية من جميع دول العالم.

ويناقش المؤتمر ـ الذي يستمر يومين ـ عدداً من المحاور من بينها : الإٍسهام الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي .. الواقع والتطلعات ، والإسهام الإسلامي في تعزيز السلام العالمي ، والمسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية .. الإندماج والمواطنة ، والإتجاهات الفكرية في توظيف الحريات الدينية ، والتواصل المعرفي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي ، والمشتركات الحضارية والإنسانية ، والتبادل المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي ، وغيرها من المحاور.

ويشارك في المؤتمر نخبة متميزة من الأكاديميين والباحثين من مختلف دول العالم ، وستكون هناك حلقات حوار متبادلة بين عدد من الطلبة المسلمين والأمريكيين ضمن محاور المؤتمر.

وتهدف رابطة العالم الإسلامي من خلال عقد المؤتمر إلى التذكير بحضارة الإسلام وتجربتها التاريخية الرائدة في الإنفتاح على الحضارات الأخرى والتي تؤكد مفاهيم التبادل الثقافي والمعرفي والحضاري.