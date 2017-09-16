وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عاما
توفت اليوم فيوليت براون أكبر معمرة في العالم والتي تحمل جنسية جامايكا عن عمر ناهز 117 عاما.
وذكرت شبكة (سي بى اس) الإخبارية الأمريكية أن فيوليت شعرت باضطراب في ضربات القلب وجفاف ، الأمر الذي إضطر أسرتها لنقلها الى المستشفى ، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.
وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن فيوليت ولدت في العاشر من مارس عام 1900 ، أي قبل 67 عاما من تأسيس جامايكا كدولة ، حيث أرجعت فيوليت في مقابلة صحفية أجرتها في شهر أبريل الماضي السر في عمرها الطويل الى إعتدالها في الطعام والنظافة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18501 ] نشر منذ 8 ساعات
يارب تتولنا برحمتك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18501 ] نشر منذ 8 ساعات
والله يافليت. ان الاكل والنظافه. مالها دخل في طول عمرك ولا قصره انكتب عمرك قبل خورجك الى الدنيا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18501 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يحسن خواتمنا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14427 ] نشر منذ 8 ساعات
يالله نسألك حسن الخاتمه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3743 ] نشر منذ 6 ساعات
ألعُــمر مالـه علاقَـه لا بالطعـام ولا بالنـظافه.
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ألعُــــمر بيــــد الله سِبحــــانـــه .
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وألمَكتوب على ألجَبين لازِم تِشوفَه ألعين .
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم امتنا وانت راضي عنا واغفر لي وارحمني تكفووووون ادعولي بالهدايه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 39 دقيقة
اللهم اطل اعمارنا في رضاك وتولنا بهداك واجعل ايامنا مشرقه بنورك وليالينا درة مضئيه برحمتك واحسن عاقبتنا في الامور كلها —-اميييين—
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2505 ] نشر منذ 31 دقيقة
سبحان الله
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمه