وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

كينغستون(صدى):

توفت اليوم فيوليت براون أكبر معمرة في العالم والتي تحمل جنسية جامايكا عن عمر ناهز 117 عاما.

وذكرت شبكة (سي بى اس) الإخبارية الأمريكية أن فيوليت شعرت باضطراب في ضربات القلب وجفاف ، الأمر الذي إضطر أسرتها لنقلها الى المستشفى ، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن فيوليت ولدت في العاشر من مارس عام 1900 ، أي قبل 67 عاما من تأسيس جامايكا كدولة ، حيث أرجعت فيوليت في مقابلة صحفية أجرتها في شهر أبريل الماضي السر في عمرها الطويل الى إعتدالها في الطعام والنظافة.