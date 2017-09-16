 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

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وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عاما
كينغستون(صدى):

توفت اليوم فيوليت براون أكبر معمرة في العالم والتي تحمل جنسية جامايكا عن عمر ناهز 117 عاما.

وذكرت شبكة (سي بى اس) الإخبارية الأمريكية أن فيوليت شعرت باضطراب في ضربات القلب وجفاف ، الأمر الذي إضطر أسرتها لنقلها الى المستشفى ، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن فيوليت ولدت في العاشر من مارس عام 1900 ، أي قبل 67 عاما من تأسيس جامايكا كدولة ، حيث أرجعت فيوليت في مقابلة صحفية أجرتها في شهر أبريل الماضي السر في عمرها الطويل الى إعتدالها في الطعام والنظافة.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18501 ] نشر منذ 8 ساعات

والله يافليت. ان الاكل والنظافه. مالها دخل في طول عمرك ولا قصره انكتب عمرك قبل خورجك الى الدنيا

[ عدد التعليقات: 3743 ] نشر منذ 6 ساعات

ألعُــمر مالـه علاقَـه لا بالطعـام ولا بالنـظافه.
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ألعُــــمر بيــــد الله سِبحــــانـــه .
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وألمَكتوب على ألجَبين لازِم تِشوفَه ألعين .

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 6 ساعات

اللهم امتنا وانت راضي عنا واغفر لي وارحمني تكفووووون ادعولي بالهدايه

[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 39 دقيقة

اللهم اطل اعمارنا في رضاك وتولنا بهداك واجعل ايامنا مشرقه بنورك وليالينا درة مضئيه برحمتك واحسن عاقبتنا في الامور كلها —-اميييين—

[ عدد التعليقات: 2505 ] نشر منذ 31 دقيقة

سبحان الله
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمه

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