فيورنتينا يفوز على بولونيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حقق فريق فيورنتينا، اليوم السبت، فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي، على حساب ضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف على ملعب ” أرتيميو فرانكي ” ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة، وذلك بعد خسارته في أول جولتين.

وكان أصحاب الأرض هم من بادروا بالتسجيل في الدقيقة 51 عبر فيدريكو كييزا، لكن لم تكد تمر سوى دقيقة واحدة حتى أدرك الضيوف هدف التعادل بواسطة رودريجو بالاسيو، ثم عاد فيورنتينا ليتقدم مجددا بواسطة جيرمان بيزيلا في الدقيقة 69 لينهي المباراة بفوزه بهدفين لواحد.

بهذه النتيجة، يرفع الـ ” فيولا ” رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن مؤقتا.. بينما تجمد رصيد بولونيا عند أربع نقاط في منتصف الجدول لحين انتهاء جميع مواجهات الجولة ذاتها.