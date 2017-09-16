توتنهام يواصل السقوط ويتعادل مع سوانزي في الدوري الإنجليزي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

واصل فريق توتنهام هوتسبر مسلسل نزيف النقاط على ملعبه ” ويمبلي ” بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سوانزي سيتي مساء السبت ضمن مواجهات الجولة الخامسة بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ” البريميير ليج ” .

وفشل الفريقان في الوصول لمرمى المنافس طيلة أحداث المباراة ليخرجان بشباك نظيفة.

وواصل الفريق اللندني إهدار النقاط على ملعبه بعدما تعادل في الجولة قبل الماضية أمام بيرنلي بهدف لمثله، ليرتفع رصيده للنقطة الثامنة يحتل بها المرتبة الخامسة.

في المقابل، ارتفع رصيد سوانزي للنقطة الخامسة في المركز الرابع عشر مؤقتا.