مدرب برشلونة: لم نقدم كل ما لدينا أمام خيتافي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني لفريق برشلونة إرنستو فالفيردي، عقب فوز فريقه على مضيفه خيتافي في الدوري الإسباني بنتيجة (1/2)، أن فريقه لم يتمكن من تقديم أداء أفضل في المباراة بسبب أرضية الملعب.

وقال فالفيردي – في تصريح بعد اللقاء – ” كانت المباراة قاسية وصعبة بالنسبة لنا.. ضغط الخصم ولم يترك لنا فرصة للمناورة.. لقد هددوا مرمانا بالهجمات المرتدة وبخطة فنية.. لم نتمكن من تقديم أداء أفضل في المباراة بسبب العشب ” .. مضيفا “لقد تمكنا من العودة (في نتيجة المباراة) بشكل كامل وذلك كان تجربة جيدة بالنسبة لنا ” .

وأوضح المدرب – في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية – أن لاعبي خيتافي ” كانوا يغلقون مناطقهم بشكل جيد وكان الأمر صعباً علينا كي نتغلب على الضغط .. تقدموا علينا بهدف، ولكننا وثقنا في قدرتنا على العودة وهو ما فعلناه ” ، وتابع ” تحدثنا بين الشوطين أن اللعب بشكل سريع يمثل صعوبة بالنسبة لنا، وكذلك العشب كان جافاً ولذلك الكرة لم تكن سريعة ” .

وبالنسبة للتغييرات التي نتج عنها هدفي البرسا والفوز، تابع فالفيردي ” لم نقم بإدخال تغييرات كثيرة على تشكيلة الثلاثاء (دوري الأبطال)، ومن دخل إلى المباراة بديلاً أعطانا النشاط ودقة أكثر.. كان ينقصنا اختراق خطوط المنافس ” .

وأشار مدرب برشلونة إلى أن ديولوفيو كان جريئاً في مواقف واحد ضد واحد ودينيس (سواريز) أجاد التمرير وتسجيل الهدف الأول، وقال ” لقد حسم باولينيو الأمر بقوته.. لنقطع خطوة هامة للفريق ” .

وأكد فالفيردي أن ” العودة في النتيجة في ملعب كهذا أمر معقد للغاية، ليس فقط بالنسبة لنا بل لكل المنافسين أيضاً، وعن الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي – الذي غادر بعد حوالي نصف ساعة من الشوط الأول مصاباً – قال المدرب إنه ” يعاني من مشكلات عضلية، ولكن ننتظر لنرى.. إصابته ستكون عائقاً كبيراً أمام مرحلة التأقلم التي يمر بها.. إنه خبر مؤسف لنا لأنه كان بدأ الاندماج في الفريق ” .

وانتزع برشلونة الفوز بنتيجة (2-1) على خيتافي في مباراة على ملعب ” كوليزيوم ألفونسيو بيريز ” في الدوري الإسباني، واستمر البلاوجرانا بهذه النتيجة في الصدارة برصيد 12 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال سوسيداد الذي سيلعب غدًا أمام ريال مدريد في ” الأنويثا ” .