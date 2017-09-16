الشرطة الفرنسية تتخوف من اعتداءات إرهابية تستهدف السكك الحديدية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أعربت السلطات الفرنسية عن تخوفها من دعوات التنظيمات الإرهابية لشن هجمات تستهدف السكك الحديدية وتؤدي إلى إنحراف القطارات عن مسارها في أوروبا.

وكشفت صحيفة ” لو باريزيان ” اليوم السبت- عن وثيقة أصدرتها الإدارة العامة للشرطة الوطنية في مطلع سبتمبر جاء فيها ان الدعاية ” الجهادية ” للتنظيمات الارهابية تضمنت التخطيط لإخراج القطارات عن مسارها.

كما أشارت الوثيقة إلى دعوات المنظمات الإرهابية إلى استهداف ” الذئاب الوحيدة ” وإلى التحريض على أحداث حرائق في الغابات وتسمم غذائي في أوروبا.

وأكدت أن وسائل النقل تتضمن الكثير من نقاط الضعف الهيكلية وتمثل هدفا مميزا للإرهابيين لا سيما في محطات القطار حيث يتعين زيادة قوات الأمن لتعزيز الطابع الرادع للنظام الأمني.

كما دعت الوثيقة إلى التزام اليقظة في المواقع السياحية و الثقافية لأنها عند استهدافها تسجل حصيلة ثقيلة من الخسائر البشرية و يكون لها تداعيات كبيرة على النشاط السياحي.

وناشدت كذلك السائقين وأصحاب الجراجات بالإبلاغ فورا عن أي عمليات سرقة أو تصرف مشبوه وذلك في ظل تزايد الهجمات بواسطة العربات، مؤكدة ضرورة اتخاذ اجراءات ملاءمة لحماية المدنيين والعسكريين بعد أن باتوا هدفا مفضلا للإرهابيين.

ويشار إلى أن عملية ” سانتينال ” العسكرية لتأمين الأراضي الفرنسية – التي تم إطلاقها بعد هجمات يناير 2015-، تعرضت مجددا للاستهداف في هجوم وقع الجمعة بباريس لم يسفر عن إصابات وتم تصنيفه إنه إرهابي بعد أن أقدم رجل مسلح بسكين على مهاجمة جندي أثناء مشاركته في دورية بمترو الأنفاق.