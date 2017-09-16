بعثة النصر تصل جدة استعداداً للقاء الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وصلت بعثة فريق النصر إلى مدينة جدة مساء اليوم السبت في إطار الاستعداد لملاقاة الأهلي يوم الأحد في ختام الجولة الثالثة لدوري جميل للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع ” تويتر ” أن بعثة الفريق وصلت إلى جدة استعداداً لمواجهة الأهلي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وفي سياق متصل تكفل يوسف العسعوس محب نادي النصر بتكاليف معسكر فريقه للقاء الأهلي.

يذكر أن النصر نجح في جمع 4 نقاط من أول مباراتين بدوري جميل للمحترفين من فوز على الفيصلي وتعادل مع الاتفاق.