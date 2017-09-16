الاصابة تبعد الجاسم عن مواجهة النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

اختتم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحضيراته لمواجهة فريق النصر يوم غد الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري جميل للمحترفين.

وأجرى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم بالملعب الفرعي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بحضور ومتابعة سمو رئيس النادي الأمير فهد بن خالد.

واطمأن المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبروف على الجاهزية الفنية والبدنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية، حيث طبق اللاعبون مراناً تنافسياً اعتمد على السرعة والاستحواذ في أجزاء من أرضية الملعب.

وكانت الفحوصات الطبية التي أجراها قائد الفريق تيسير الجاسم قد أكدت تجدد الإصابة في مشط القدم، وسوف يدخل اللاعب برنامجاً مكثفاً للعلاج بمتابعة الجهاز الطبي.