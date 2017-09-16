موديز: قطر استهلكت 38 مليار دولار في شهرين إثر المقاطعة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أظهر تقرير لوكالة ” موديز ” ، استهلاك قطر 38.5 مليار دولار من احتياطاتها المالية الضخمة في شهري حزيران وتمّوز.

وتوقّعت الوكالة في تقريرها أن تستمر التوترات على المدى القصير، مضيفة أنه ” ثمة احتمالية بأن تتصاعد. إن حدة النزاع غير مسبوقة ” .

هذا وفرضت الأزمة التي تواجههاقطرمع جيرانها الخليجيين ضغوطًا على العملة القطرية واضطرت البلاد إلى إنفاق احتياطاتها للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار.

وأوضح المحلل في شركة ” إف إكس برو ” ألكسندر كوبستكفيتش ” ان استمرار الأزمة الدبلوماسية تثير الشكوك حول مدى قدرة السلطات على الحفاظ على المسار الحالي في المستقبل المنظور ” .

كما قامت قطر بضخ الأموال إلى بنوكها لتعويض تدفقات رأس المال الكبيرة في شهري حزيران وتموز.

وتشير تقديرات وكالة ” موديز ” إلى أن نحو 30 مليار دولار قد خرجت من النظام المصرفي في تلك الأشهر، مع احتمال خروج المزيد من الأموال.