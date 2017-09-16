الأمير خالد بن سلمان معزيا نجلي الشهيد البيز: لن ننسى والدكما - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قدم الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة في واشنطن تعازيه لسعد وسلطان نجلي الشهيد المقدم الطيار مهنا بن سعد البيز، الذي استشهد إثر سقوط طائرته الأربعاء الماضي في منطقة أبين اليمنية، بسبب عطل فني.

وقال الأمير خالد مخاطبا نجلي الفقيد: استشهد والدكما في ميدان الشرف، تذكرا أنكما ابنيّ سلمان وولي عهده، لن ننسى والدكما وشهداءنا الأبطال كافة.

وأضاف: ” مهنا البيز، تشرفت بالعمل معه في القوات الجوية، كان مطيعاً لربه مدافعاً عن وطنه رحمه الله، جزى الله أماً أنجبته وأباً رباه، كل خير ” .