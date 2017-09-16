" واتساب " سيتيح إزالة الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

على غرار بعض تطبيقات الدردشة الأخرى مثل WeChat و Viber و Telegram، فقد أوضح تقرير جديد صدر اليوم بأن تطبيق ” واتساب ” سيعرض قريبا ميزة جديدة تدعى ” Delete For Everyone “ . ويقال بأن هذه الميزة ستتيح للمستخدمين حذف الرسائل حتى بعد إرسالها، ولكن هناك تحذير.

ميزة الحذف الجديدة تعمل فقط في حالة إذا لم يسبق للمستلم قراءة الرسالة. إذا قام بقراءة الرسالة، فهو يلغي تلقائيا مفعول هذه الميزة. ووفقا للتقارير، فيبدو أن شركة ” واتساب ” المملوكة من قبل الفيسبوك تختبر حاليا هذه الميزة على منصتي الأندرويد و iOS. ويقال بأن الخادم المسؤول عن هذه الميزة يعمل بنجاح ويقوم فعلا بحذف الرسائل.

ومن غير الواضح في الوقت الراهن متى تخطط شركة ” واتساب ” لطرح هذه الميزة لمستخدميها الذين لا حصر لهم في جميع أنحاء العالم. وكثير منهم بالتأكيد يرغبون في الحصول على هذه الميزة ليكون بإمكانهم حذف الرسائل التي قاموا بإرسالها عن طريق الخطأ.