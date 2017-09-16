شرب القهوة يقلل خطر الوفاة لدى النساء المصابات بمرض السكر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

في بشرى سارة لعاشقات الكافيين ! النساء المصابات بمرض السكر اللاتي يستهلكن المشروبات التي تحتوي على الكافيين بانتظام، وخاصة الشاي والقهوة، قد يصبحن في خطر أقل من الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وفقا لأحدث الأبحاث في هذا الصدد.

فقد وجد الباحثون في جامعة نيويورك، أن النساء اللاتي يستهلكن الكافيين تعرضن لخطر أقل للوفاة مقارنة مع اللاتي لم يستهلكن.

الأهم من ذلك، كان هناك تأثير وقائي للكافيين وهو خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. في حين أن النساء اللاتي يستهلكن المزيد من الكافيين من الشاي أقل عرضة للموت بسبب السرطان.