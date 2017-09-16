المشي 10 ألاف خطوة يوميا يحرق 300 سعر حراري - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

أوضح الباحث اليابانى ” يوشيرو هاتان “، أن الرجل الياباني الذي يستخدم الساعة المرتبطة بالإنترنت المعروفة باسم /بودومتر/ تجعله يستطيع قياس الخطوات التي يمشيها يوميا والتي تساعده على حرق السعرات الحرارية والمحافظة على الوزن المثالي الذي يحافظ على صحته.

وكان الباحث الياباني قد استعان بهذا الجهاز الذي أطلقته شركة ” ياماسا – كوربوريشن ” باسم ” مانبو- كى ” عام 1964 عندما نظمت طوكيو لأول مرة الألعاب الأوليمبية لقياس عدد الخطوات الذي يجب أن يقوم بها الرياضي والتي تصل إلى 10 ألاف خطوة في اليوم مما يساعد على حرق 300 سعر حراري وقد شجع الباحث الياباني على ممارسة هذا النشاط حتى يتمكن من التوصل للوزن المثالي للجسم مع العلم أن الكتلة الجسمانية للمواطن الياباني أقل من المواطن الأمريكي.