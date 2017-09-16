الفرنسيون يستهلكون لحومًا أقل - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أوضح الباحث الفرنسي بيير سانس، الباحث في معهد التغذية والعلوم الاجتماعية في مدينة تولوز، أن الفرنسيين أصبحوا يستهلكون اللحوم أقل مما كان عليه الوضع منذ 20 عاما بل ويفضلون عليها الدواجن.

وأشار الباحث إلى أن السبب وراء هذا الانخفاض يرجع إلى ارتفاع أسعار اللحم البقري والخراف وحتى الخنزير، كما يرجع السبب إلى أن اللحوم الحمراء مرتبطة ببعض أنواع السرطان.

ولفت تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 2015 إلى أنه أصبح على المواطن الفرنسي تغيير النظام الغذائي خوفا على صحته وتبديل اللحوم الحمراء بالخضروات والفاكهة أو اللحوم البيضاء.