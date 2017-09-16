البرتغال أقل بلد أوروبي في عدد عمليات الإجهاض - صحيفة صدى الالكترونية

لشبونة(صدى):

تعد البرتغال حاليا البلد الأوروبي الذي يجري فيه أقل عدد من حالات الإجهاض لكل ألف مولود حي، فيما وصفه رئيس الإدارة الوطنية للصحة بالبرتغال فرانسيسكو جورج، بأن هذا يؤكد نجاح قوانين الإجهاض في البلاد.

وأشار موقع صحيفة ” ذا بورتوجال نيوز ” البرتغالية إلى أن الإجهاض أتيح قانونا في البرتغال عقب إجراء استفتاء وطني عام 2007 . وتظهر الاحصاءات الصادرة هذا العام والمتعلقة بعام 2015 أن عمليات الإجهاض في أدنى مستوياتها منذ عام 2008 وهي السنة الكاملة الأولى التي كانت فيها عمليات الإجهاض الطوعي قانونية.

وقال المسؤول البرتغالي إنه ثبت تماما نجاح قانون الإجهاض الطوعي، فعلى مدى أعوام، نجد في كل عام هناك عدد أقل من حالات الإجهاض مقارنة بالعام السابق.