الشباب ينهي تعاقده مع سامي الجابر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أنهت إدارة نادي الشباب التعاقد مع المدرب سامي الجابر، وتعيين الإنجليزي مايك نويل مدرباً مؤقتاً للفريق.

من جانبه، قدم الجابر الشكر للشباب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: ” اتمنى للفريق الشبابي كل التوفيق والنجاح في الفترة القادمة و اعتذر للجميع عن اي تقصير دمتم بخير ” .