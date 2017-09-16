الشباب ينهي تعاقده مع سامي الجابر - صحيفة صدى الالكترونية

الشباب ينهي تعاقده مع سامي الجابر
أنهت إدارة نادي الشباب التعاقد مع المدرب سامي الجابر، وتعيين الإنجليزي مايك نويل مدرباً مؤقتاً للفريق.
من جانبه، قدم الجابر الشكر للشباب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: ” اتمنى للفريق الشبابي كل التوفيق والنجاح في الفترة القادمة و اعتذر للجميع عن اي تقصير دمتم بخير ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 836 ] نشر منذ 37 دقيقة
موفق يابو عبدالله
عبدالله[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 36 دقيقة
الحين تدخل الواسطه ويلزقونه بالمنتخب….يا عمي ما فلح في الدوري مع الفتح والباطن بيفلح ضد البرازيل والمانيا…
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2015 ] نشر منذ 35 دقيقة
سامي لا يستطيع ان يدير فريق كروي عريق كالشباب
سامي صدق نفسه وصدقوه من حوله انه مدرب كروي
سامي مغرور كثيرا لذلك سقط سريعا
نايف الشمراني[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 29 دقيقة
لم يقدم شي يذكر لا مع الهلال ولا مع الشباب
مرسيدس[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 9 دقائق
ما قدم شي السنه الي راحت مباريات تعادل فيها غش هو المشكله ما قدر يتعاقد مع لعيبه والإدارة لم تعطيه فرصه لو هذى الموسم أقل شي يكون فهم العيبه بس استلم فريق خاوي ويمكن يكون حق سلفي بس عساها خيره له وللشباب المشكله السعوديين لا يشجعوا بعضهم عنصرية الانديه تجعلهم يحقدون على بعض مايحتاج افهمكم أكثر ارجعوا لحوار فهد الغشيان بتوضح الصوره في اليوتيوب