رابطة العالم الإسلامي تفتتح مؤتمر التواصل الحضاري في نيويورك - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

افتتحت، اليوم السبت، رابطة العالم الإسلامي مؤتمر الحوار الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي، في نيويورك.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر ليومين عدداً من المحاور وهي: (الإٍسهام الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي ” الواقع والتطلعات ” )، و(الإسهام الإسلامي في تعزيز السلام العالمي)، و(المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية ” الاندماج والمواطنة ” )، (والاتجاهات الفكرية في توظيف الحريات الدينية)، (والتواصل المعرفي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي)، (والمشتركات الحضارية والإنسانية)، (والتبادل المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي) وغيرها من المحاور.

ويشارك في المؤتمر نخبة متميزة من الأكاديميين والباحثين من مختلف دول العالم وستكون هناك حلقات حوار متبادلة بين عدد من الطلبة المسلمين والأمريكيين ضمن محاور المؤتمر.