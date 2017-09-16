مبتعثو أستراليا يجددون الولاء وحب الوطن في حفل تخرجهم - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

شارك وفد من ملحقية أستراليا في احتفال جامعة نيونجلد بمدينة أرميدال الأسترالية بتخريج عدد من الطلبة الدوليين ومن ضمنهم عدد من الطلبة السعوديين بمختلف الدرجات العلمية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات التمريض والتربية والتعليم ونظم المعلومات والمحاسبة والاقتصاد.

وتضمنت زيارة وفد الملحقية لجامعة نيونجلد لقاء الملحق الثقافي مع عمداء كليات العلوم والتمريض والتعليم لمناقشة إمكانية زيادة فرص التدريب العملي للطلاب السعوديين في التخصصات ذات العلاقة كما إطّلعَ الملحق على تفاعل طلاب اللغة بزيارة الفصول الدراسية في معهد اللغة الانجليزية بالجامعة.

كما قام النادي الطلابي السعودي في مدينة ارميدال بتنظيم حفل لقاء لجموع المبتعثين مع الملحق الثقافي ووفد الملحقية المصاحب حيث تضمن الحفل عرضا لأنشطة النادي الاجتماعية والثقافية والرياضية وتحدث رئيس النادي عبدالله السبيعي، عن أهمية النادي السعودي في بث روح العمل التطوعي لدى المبتعثين والمبتعثات والتعريف بمكانة وحضارة المملكة وإظهار صورة مشرفة عن الوطن، مجدداً باسمه وباسم كافة الطلاب الولاء والبيعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين.

وفي كلمته لجموع المبتعثين، أكّدَ الملحق الثقافي الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي عن ضرورة استشعار ما منَّ اللهُ بهِ على وطننا الغالي من أمن ونِعَم وإزدهار مُنوِهاً بما تقدمه الدولة من خدمات جليله لدعم الطلاب المبتعثين والمبتعثات حاثاً الطلاب على شكر النعمه بإستثمار أوقاتهم في تحقيق أهداف ابتعاثهم والمشاركة في ما تعيشهُ المملكة من مشاريع ومبادرات طموحة لدعم وتيرة التطور والبناء لمختلف قطاعات الوطن.