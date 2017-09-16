مرور الباحة يعد خطة مرورية مع انطلاقة العام الدارسي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

أعدت إدارة مرور منطقة الباحة خطة مرورية لتنفيذها في مدينة الباحة وجميع المحافظات التابعة لها، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد يوم غد الأحد.

وأوضح مدير مرور الباحة العقيد حسين بن أحمد المبارك أن أكثر من عشرة ضباط وما يقارب 200 فرد من منسوبي المرور على مستوى مدينة الباحة ومحافظاتها وما لا يقل عن 120 دورية سيقوم بتنفيذ الخطة المرورية، مفيداً أنه سيكون هناك تمركز على الطرق العامة والاشارات المرورية وأمام المجمعات التعليمية.

وأهاب العقيد المبارك بجميع قائدي المركبات من منسوبي السلك التعليمي والطلاب المؤهلين للقيادة ،وايضا أولياء الأمور بالتقيد بأنظمة المرور والتعاون مع رجال المرور بهدف السلامة المرورية.