بالفيديو.. حريق 8 سيارات أعلى شاحنة بطريق " الرين – بيشة " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد طريق ” الرين– بيشة ” تصادم عنيف لشاحنة نقل سيارات، تحمل على متنها ثماني مركبات، مع سيارة أخرى ، في احتراق الشاحنة بالكامل واندلاع النيران في السيارة الأخرى.

وأسفر الحادث المروري الذي وقع جنوب مركز الرقمية عن احتراق السيارات الثمانية التي كانت على متن الشاحنة بشكل تام.

ووثق عدد من المواطنين مقاطع فيديو للحادث، فيما تصاعدت المطالبات بضرورة توفير مراكز للدفاع المدني والهلال الأحمر للحد من هذه الحوادث ومباشرتها فور وقوعها؛ لتلافي تلك الخسائر الفادحة.