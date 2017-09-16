 تونس تطالب المجتمع الدولي بحصارالإرهاب والتطرف - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 16

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. تونس تطالب المجتمع الدولي بحصارالإرهاب والتطرف

تونس تطالب المجتمع الدولي بحصارالإرهاب والتطرف

تونس تطالب المجتمع الدولي بحصارالإرهاب والتطرف
تونس(صدى):

دعت تونس المجتمع الدولي الى تكثيف التعاون لمحاصرة ظاهرتي الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعهما وفق مقاربة شاملة تعالج جذورها وأسبابها وتضع الآليات الكفيلة بالحد من تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين .

وعبرت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم إثر التفجير الإرهابي الذي تعرضت له محطة مترو الأنفاق بالعاصمة البريطانية ، عن تضامنها مع بريطانيا في مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء وترمي إلى ضرب أمنها واستقرارها .


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1969 ] نشر منذ 2 ساعتين

معظم الارهابيين منشأهم من بلادكم , حاصروهم عندكم وبعد كذى يصير خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *