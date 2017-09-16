تونس تطالب المجتمع الدولي بحصارالإرهاب والتطرف - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

دعت تونس المجتمع الدولي الى تكثيف التعاون لمحاصرة ظاهرتي الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعهما وفق مقاربة شاملة تعالج جذورها وأسبابها وتضع الآليات الكفيلة بالحد من تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين .

وعبرت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم إثر التفجير الإرهابي الذي تعرضت له محطة مترو الأنفاق بالعاصمة البريطانية ، عن تضامنها مع بريطانيا في مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء وترمي إلى ضرب أمنها واستقرارها .