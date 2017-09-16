تونس تطالب المجتمع الدولي بحصارالإرهاب والتطرف - صحيفة صدى الالكترونية

تونس تطالب المجتمع الدولي بحصارالإرهاب والتطرف
دعت تونس المجتمع الدولي الى تكثيف التعاون لمحاصرة ظاهرتي الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعهما وفق مقاربة شاملة تعالج جذورها وأسبابها وتضع الآليات الكفيلة بالحد من تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين .
وعبرت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم إثر التفجير الإرهابي الذي تعرضت له محطة مترو الأنفاق بالعاصمة البريطانية ، عن تضامنها مع بريطانيا في مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء وترمي إلى ضرب أمنها واستقرارها .
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1969 ] نشر منذ 2 ساعتين
معظم الارهابيين منشأهم من بلادكم , حاصروهم عندكم وبعد كذى يصير خير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان والله يصلح الحال