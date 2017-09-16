بلدية طريف تنفذ حملة لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أطلقت بلدية محافظة طريف ممثلة في إدارة الخدمات مؤخراً، حملة لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر، والمتركزة على إزالة الأنقاض من الشوارع الرئيسية و داخل الأحياء السكنية.

‎وأوضح رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي أن الحملة تشمل جميع الأحياء السكنية بمحافظة طريف وتشارك بها جميع الأليات والمعدات التابعة للبلدية، كما أن الحملة تهدف إبراز النظافة العامة من خلال إزالة جميع أنقاض ومخلفات المباني حول المنازل وفي الشوارع العامة و بين الأحياء السكنية للحفاظ على جمالية المنظر العام ، مطالبا جميع اصحاب الانقاض ومخلفات البناء بوضع المخلفات في الاماكن المخصصة لها وعدم رميها عشوائيا ما يسبب تشوها بصريا في محافظة طريف، مشددا على أن البلدية لن تتهاون مع المخالفين، حيث سيتم تطبيق العقوبات والجزاءات البلدية.

جاء ذلك خلال تغريدة للبلدية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.