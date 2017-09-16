طالبات أم القرى يطالبن بالسكن ويناشدن ولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

طالبات أم القرى يطالبن بالسكن ويناشدن ولي العهد
ناشدت طالبات جامعة أم القرى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بحل مشكلة حصولهن على سكن بالجامعة حيث أصبح ذلك مثل الكابوس بالنسبة لهن خاصة وأن أغلبهن يأتين من مناطق بعيده ولا يوجد معهن محرم ام لكبر سن ولي الأمر .
وقالت الطالبات أن المكافأة التى تصرف لهم 850 ريال لا تمكنهن من ايجار غرفة خارج الجامعة لارتفاع أسعار الإيجارات بالشقق والفنادق القريبة من الجامعة .
واوضحت أن تأمين سكن بالنسبة لهن داخل الجامعة أصبح بمثابة الحلم بالنسبة لهن وبالتالي لن يستطعن اكمال دراستهن خاصة وانهن يأتين من كافة أنحاء المملكة درستنا لاننا مغتربات ومن شتى مدن المملكه .
وأضافت الطالبات أنهن فوجئن مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 1438 حيث فوجئنا عند دخولنا للسكن بأنه سوف يلغى السكن وأُجبِرنا نحنُ وأولياء أمورنا بالتوقيع على خطاب إخلاء طرف بإلغائه من المشرفات وإلا لم يتم دخولنا للسكن .
الثقفي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
يارب تفرج على الطالبات والله ام القرى ظلمت الطالبات يارب توصل مناشدتهم وتنحل مشكلتهم لان ملكنا وولي عهده لن يرضوا بظلم
طالبته جامعه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
والله طالبات السكن عانوا من هذا القرارالظالم و مسؤولين الجامعه ظلموا الطالبات ويارب تفررررج علي الطالبات يقيننا بالله ثم في ملكنا ولي العهد بحل مشكلتهم لان الدوامات بدات خلاص بالله ساعدوهم
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
والله مع احترامي لمسؤولين الجامعه ماعندهم اي مسؤوليه ليش رموا البنات كذه يارب توصل مناشدتهم ولن يتركوهم المسؤولين وخساره منكم مسؤولين ام القري لو بناتكم لن تفعلوا فيهم كذه
بنت الامير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
وربي قلوبنا مع الطالبات وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب في قفل السكن الله يجعلك تشوف العذاب في بناتك وعايلتك 💔
الثبيتي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب ياحى ياقيوم توصل مناشدتهن وتنحل مشكلتهن وباذن الله ابن سلمان له كلمته امام مسؤولين الجامعه بام القري اللي ماخافوا الله في البنات
اللهم كان عون لنا[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب في هذا القرار ويارب يشوفوا هذا العذاب في بناتهم من كان مسؤول عن هذا القرار .
الله غفور رحيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب في هذا القرار يارب تنحل من المسؤولين
سوس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب افرجها عليهن بالله ساعدتهم حتي توصل لمن ناشدنهن باذن الله تنحل مشكلتهن بغمضت نظر والله حزنت وكانه بناتي ولماذا لم يخافوا الله المسؤولين .
موظف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
بما انهن طلبنه الله ثم ولي العهد باذن الله تفرررج عليهن و على مسؤولين ام القري لاتنسوي دعاء كل طالبه عليكم ودعاء اهلهم لن تنجوا
يخاف الله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
قرار وراءه تشتت اسر وعدم اكمال دراسه لاسباب عديده او الجلوس الطالبات بشقق من حالهن و نقل واعدته الدراسه من جديد وغييرها الكثير
خساره لمن كان صاحب في هذا القرار؟
نتمني محاسبتهم
يخاف الله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
قرار وراءه تشتت اسر وعدم اكمال دراسه لاسباب عديده او الجلوس الطالبات بشقق من حالهن و نقل واعدته الدراسه من جديد وغييرها الكثير
خساره لمن كان صاحب في هذا القرار؟
نتمني محاسبتهم
طالبته جامعه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
بالله بالله تساعدونا والله نعاني من القرار ولما جانا نستاجر والله العظيم الغرفه ب ١٠٠٠ ريال وغير المواصلات والكتب والكثير
المكافيه ٨٥٠ ريال
نقول الحمدلله
ولن يتركنا ملكنا وابنه ولي العهد لان يقينننا بالله ثم فيهم
Sooooooo[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
احزنني الموضوع والله
اين الرحمه يامسؤولين ام القرى ؟؟؟؟
خساره انكم ماخذين مناصب بالحامعه
لان مصلحته الطالب اولا
بالله عليكم ساعدوا الطالبات واللي عنده منصب يتواصل مع مسؤولين الحريده ليوصلوا الطالبات للمسؤولينن
نسالكم بالله الواحد الاحد ساعدهوم
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
والله قرار ظالم لطالبات
لكن ابن سلمان مادام طلبنه باذن الله تنحل مشكلتهن خلال هذا اليمين
نونه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
والله العظيم اننا نعاني من هذا القرار
بالله اوقفوا معانا
ليوصل ل ملكنا وولي عهده لن يتركونا
عبدالروف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب افرجها عليهن بقرار يفرح قلب كل طالبه ذاقت طعم الياس بانها لن تفرررج
شكرا ل من نشر الخبر ووقف مع الطالبات
ساعدهم بالله لمن في يده سلطه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12900 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش السبب من حرمانهن من السكن الجامعي ؟