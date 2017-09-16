طالبات أم القرى يطالبن بالسكن ويناشدن ولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ناشدت طالبات جامعة أم القرى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بحل مشكلة حصولهن على سكن بالجامعة حيث أصبح ذلك مثل الكابوس بالنسبة لهن خاصة وأن أغلبهن يأتين من مناطق بعيده ولا يوجد معهن محرم ام لكبر سن ولي الأمر .

وقالت الطالبات أن المكافأة التى تصرف لهم 850 ريال لا تمكنهن من ايجار غرفة خارج الجامعة لارتفاع أسعار الإيجارات بالشقق والفنادق القريبة من الجامعة .

واوضحت أن تأمين سكن بالنسبة لهن داخل الجامعة أصبح بمثابة الحلم بالنسبة لهن وبالتالي لن يستطعن اكمال دراستهن خاصة وانهن يأتين من كافة أنحاء المملكة درستنا لاننا مغتربات ومن شتى مدن المملكه .

وأضافت الطالبات أنهن فوجئن مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 1438 حيث فوجئنا عند دخولنا للسكن بأنه سوف يلغى السكن وأُجبِرنا نحنُ وأولياء أمورنا بالتوقيع على خطاب إخلاء طرف بإلغائه من المشرفات وإلا لم يتم دخولنا للسكن .