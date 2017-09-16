بالصور.. توعية 33 ألف مصل طوال العام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اعلن العشرات خلال الشهر الجاري اقلاعهم عن التدخين ومشتقات التبغ وذلك بعد حضورهم برنامج الجمعة والذي تنظمه جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بعدد من جوامع محافظة جدة.

وأوضح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح الشيخ أن إكثر من 2500 مصل استفادوا من برنامج الجمعة هذا الشهر والذي أقيم في مساجد أحياء المحمدية والحرازات وهي جامع عبدالرحمن أبو راشد وجامع فاطمة الزهراء وجامع بن حمد وجامع الكيان حيث ينطلق العشرات بعد انتهاء البرنامج الذي يقدمه منسوبو التوعية الميدانية بكفى ليسألوا عن كيفية العلاج ، فيما يتم تحويلهم لعيادات كفى.

و بين رئيس قسم التوعية الميدانية بكفى الاستاذ عمر الجرادي أنه بانتهاء هذا العام يكون عدد المستفيدين من برنامج الجمعة بلغ أكثر من 33 ألف مصل ، فيما استقبلت عيادات كفى المئات على مدار العام شاكرا خطباء وأئمة المساجد على تعاونهم.