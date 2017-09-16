بالفيديو.. المواطنون يردون من الشوارع على دعاة الحراك المشبوه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. المواطنون يردون من الشوارع على دعاة الحراك المشبوه
فشل حراك 15 سيتمبر بنزول شعب المملكة لشوارعها ليبايعون الملك سلمان بن عبدالعزيز .
جاء ذلك بعد دعوة محاولات الفئات الضالة لزعزعة أمن واستقرار المملكة، وواجه بكل حسم الدعوات المغرضة، التي لا تنم سوى عن جهل بطبيعة الشعب الذي لا يعرف سوى الولاء والحب لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 2 ساعتين
إية انا سعودي ورفع الهامة فخر
ما أبدل طبعي الوافي ابد
ققققققققققق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اسقط عرش ال سلوق الخونه العملاء القتلة اللصوص
شششششششششششش[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
دبابيس المباحث ههههههههههههه
مهدي الشرعبي صنعاء[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
قاتل الله المراخين ابادوا شعب اليمن وحاصروه بالجوع والمرض
حسين علي المكرمي – نجران خشيوه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33911 ] نشر منذ 58 دقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وب كاته ,, وأسعد الله اقاتكم بكل خير ، إدارة صدى وكتابها ومعلقيها وزوارها ,,
,, الحمد لله على كل حال ، وأشكره وأثني عليه على ما انعم به علينا من نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادتنا الرشيده أدام الله بقائهم و وفقهم لما فيه صالح البلاد والعباد وخدمة الإسلام والأراضي المقدسه ، ومناصرة ومؤازرة إخواننا في الدين وفي الدم في مختلف بقاع الأرض ,,
,, كما أحمده سبحانه على إفشال مخططات الشرذمة الفاسقه المارقه ، ورد كيدهم في نحورهم ..
.. قال تعالى : (( … وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ )) صدق الله العظيم ,,
,, اللهم أعز حكامنا وأدم أمننا ، واخذل اللهم كل من أراد بنا وببلادنا سوءاً واشغله اللهم في نفسه واجعل تدبيره تدميراً عليه ,, اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33911 ] نشر منذ 57 دقيقة
.. وبركاته …^^
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2493 ] نشر منذ 52 دقيقة
موتوا بغيضكم يا اعداء التوحيد يا روافض ويا اسماعيليه ويا خونه
بلد التوحيد مملكة العروبه وشعبها يدا واحده ولائها لدينها ولمليكها ووطنها
صراخكم على قدر الالم الذي سببه لهم اجتماع الكلمة وحب الدين والوطن
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2493 ] نشر منذ 48 دقيقة
سيبقى ال سعود حفظهم الله حكاما مطاعين غصبن عن كل حاقد
حفظ الله مليكنا وولي عهد وكافة افراد الاسره الحاكمه
وجعل الله حكامنا شوكة في حلوق الاعداء وفي حلوق المشركين
من الروافض العملاء والخونه المجرمين
مغرد[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 47 دقيقة
عاش الشعب السعودى الوفى مو توا بغيضكم يا خونه عاش الملك عاش الشعب السعودى
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2493 ] نشر منذ 46 دقيقة
ققققققققققق[ عدد التعليقات: 1 ]
اسقط الله اسنانك وفضح امرك
موت بغيضك فقد جددنا البيعه والسمع والطاعه لحكامنا
ستبقى راية التوحيد خفاقه رغم انوفكم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33911 ] نشر منذ 46 دقيقة
كفو يا اخ غيور كفو ,, اوافقك التعليق لافض فوك ,,
جارالله الزهراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 41 دقيقة
حاربت عشرين حوثيا فماانتصرت جيوشك اعواما واعواما
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2493 ] نشر منذ 40 دقيقة
كفوك الطيب يا بو محمد
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 31 دقيقة
ستبقى بلادي رافعة رايت التوحيد خفاقة
تلطم كل عميل وخوان
قيادة وشعب هم اهل للسيادة على روس كل الحاقدين المندسين
الصراخ لا يمنع بلاد الحرمين بشعبها وقيادتة من مواصلة المسير ووالله لم نحسب للخونة حساب
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 27 دقيقة
المدعو جارالله الزهراني
تبطي عظم ولاتصل مواصيل شراك نعل بزر زهراني
لو كنت ابن رجال ما تدعي نسب الرجال
والعشرين حوثي ياذنب ايران
نحن كشعب نحب نمزمز وما نرش العذاب دقة وحدة
فهمت ام الطم قفاك
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2493 ] نشر منذ 22 دقيقة
ماتلاحظون تعليقات الخونه كلها رقم 1
يتسمون باسماء سعوديه وربما هم مجوس ايران
او اذنابهم روافض الخليج او الاخوان الخونه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 20 دقيقة
المصيبة لمن تنظر لعدد التعليقات في النك او الاسم
ستجد ان صاحب التعليق حاقد بن ناعق بن سلنتح
اعزكم الله حمير ولا يعرفون ان هذا احد اسباب كشفهم وفضحهم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 13 دقيقة
الاخ غيييييييور
صدقني والله إنني اشفق عليهم لماذا
لأنهم سذج من كهوف مران ومغاراتة
تتفتح اعينهم على التقنية ببلاد الحرمين تحت ظل ال سعود وغصبآ عنهم
ويحاولون ان يتذاكو علينا الدلوخ بمعرفات وتعاياقات نتنة كريحتهم وريحة كهوفهم التي يستحي الحمار اجلك الله ان يقضي بها حاجتة
فكيف بالعيش هناك