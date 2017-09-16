بالفيديو.. المواطنون يردون من الشوارع على دعاة الحراك المشبوه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

فشل حراك 15 سيتمبر بنزول شعب المملكة لشوارعها ليبايعون الملك سلمان بن عبدالعزيز .

جاء ذلك بعد دعوة محاولات الفئات الضالة لزعزعة أمن واستقرار المملكة، وواجه بكل حسم الدعوات المغرضة، التي لا تنم سوى عن جهل بطبيعة الشعب الذي لا يعرف سوى الولاء والحب لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.