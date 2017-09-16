رسالة من " الداخلية " للطلاب والطالبات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة الداخلية تهنئة للطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وتمنت لهم التوفقيق والنجاح وأن يكون العام جاهز لتحقيق تطلعاتهم.

وقالت الداخلية خلال تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: أبناءنا الطلاب والطالبات ، سلامتكم في قمة أهداف رجال الأمن الذين استعدوا لتسهيل وتيسير وصولكم لمدارسكم بآمان ، فليكن كل منكم جاهز لمهامه.

وأضافت: أبناءنا الطلاب والطالبات ، إستعد الوطن لمستقبلكم برؤية المملكة ٢٠٣٠ ، فليكن كل منكم جاهز لدوره في تحقيق أهدافها