بالفيديو .. إعلامي مصري: قطر مازالت تدعم الإرهاب في المنطقة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال الإعلامي المصري صموئيل العشاى، إن قطر دفعت فدية تقدر بنحو مليار دولار 790 مليون جنيه استرليني إلى فصيل سابق كان مرتبطا بتنظيم القاعدة في سوريا، ومسؤولين أمنيين إيرانيين كجزء من صفقة لإطلاق سراح 26 من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر قيل إنهم خُطِفوا من قبل ميليشيات شيعية عراقية مدعومة من إيران وعشرات المقاتلين الشيعة الذين قُبض عليهم من قبل جهاديين في سوريا.

وأضاف خلال برنامجه إسرار العشاي المذاع علي فضائية اية بي سي، أن قطر أصبحت دولة داعمة للإرهاب فى المنطقة، فهى مازالت تستقبل وتضم وتدعم جماعة الإخوان المسلمين، التى أعلنتها مصر والسعودية جماعة إرهابية، وتمنح أعضاءها الجنسية، وتجعل مساجدها منابر لهم لكى يمارسوا من خلالها إرهابهم، والأكيد أيضاً أن الإخوان تغلغلوا داخل النسيج القطرى، فقبل أيام أيضاً حكم بالسجن على الإخوانى القطرى محمود الجيدة، فى الإمارات، بالسجن 7 سنوات بتهمة تشكيل تنظيم محظور، وهو ما يكشف أيضاً عن تغلغل الإخوان داخل نسيج المجتمع القطرى والسماح لهم بالسيطرة على المؤسسات بما فيها الإعلام.