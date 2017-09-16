بالفيديو .. إعلامي مصري: قطر مازالت تدعم الإرهاب في المنطقة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. إعلامي مصري: قطر مازالت تدعم الإرهاب في المنطقة العربية
قال الإعلامي المصري صموئيل العشاى، إن قطر دفعت فدية تقدر بنحو مليار دولار 790 مليون جنيه استرليني إلى فصيل سابق كان مرتبطا بتنظيم القاعدة في سوريا، ومسؤولين أمنيين إيرانيين كجزء من صفقة لإطلاق سراح 26 من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر قيل إنهم خُطِفوا من قبل ميليشيات شيعية عراقية مدعومة من إيران وعشرات المقاتلين الشيعة الذين قُبض عليهم من قبل جهاديين في سوريا.
وأضاف خلال برنامجه إسرار العشاي المذاع علي فضائية اية بي سي، أن قطر أصبحت دولة داعمة للإرهاب فى المنطقة، فهى مازالت تستقبل وتضم وتدعم جماعة الإخوان المسلمين، التى أعلنتها مصر والسعودية جماعة إرهابية، وتمنح أعضاءها الجنسية، وتجعل مساجدها منابر لهم لكى يمارسوا من خلالها إرهابهم، والأكيد أيضاً أن الإخوان تغلغلوا داخل النسيج القطرى، فقبل أيام أيضاً حكم بالسجن على الإخوانى القطرى محمود الجيدة، فى الإمارات، بالسجن 7 سنوات بتهمة تشكيل تنظيم محظور، وهو ما يكشف أيضاً عن تغلغل الإخوان داخل نسيج المجتمع القطرى والسماح لهم بالسيطرة على المؤسسات بما فيها الإعلام.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1969 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسألة الرهائن القطريين في العراق كانت تمثيلية سمجة وساذجة كان الهدف منها ببساطة تسليم مبلغ ضخم لجهة ارهابية على مرأى ومسمع من العالم وان لم تكن فهي تدل ببساطة على ان هؤلاء التافهين لا تعني لهم معانات شعوب عربية ترزء تحت سطوة الارهاب والقتل والتشريد والمعاناة والدمار والحصار والفوضى على كل صعيد فذهبو بكل فجاجه واستهتار لذلك البلد من اجل القنص والصيد والترفيه , ان لم يكن لكم ذنب غير هذا فانتم تستحقون ان تداسو تحت الاقدام