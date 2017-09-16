بالفيديو.. مواطن يذبح " خروف " احتفالا بفشل " حراك 15 سبتمبر " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن أثناء ذبح خروف، ردا منه على فشل حراك 15 سبتمبر الذي دعت إليه فئة ضالة لزعزعة أمن واستقرار المملكة.

واعتبر المواطن خلال الفيديو المتداول أن فشل الدعوات يعتبر عيدا للمملكة ولولي العهد، وأرسل المواطن تهانيه عبر المقطع لولي العهد.

وكان شن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” هاشتاج بعنوان ” فشل حراك 15سبتمبر ” ، ردًا على الكتائب الإلكترونية القطرية، التى أرادت إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المملكة .