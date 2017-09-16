أنا نفسي خفت منها - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 16
سبتمبر
اذا كان هذه واهتمامها بتوثيق تأثيرها على الطالبااات بصوووتها النشااااذ اعوذ بالله……معلـ!!
كدا انا مع قينان واللي مايرضى يروح لأمه ترضيه
هذه حمـاا……..مو معلمه
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موضوعكم يرفع الضغط[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 22 دقيقة
اذا كان هذه واهتمامها بتوثيق تأثيرها على الطالبااات بصوووتها النشااااذ اعوذ بالله……معلـ!!
كدا انا مع قينان واللي مايرضى يروح لأمه ترضيه
عساها الفززع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذه حمـاا……..مو معلمه