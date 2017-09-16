 أنا نفسي خفت منها - صحيفة صدى الالكترونية

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أنا نفسي خفت منها




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 22 دقيقة

اذا كان هذه واهتمامها بتوثيق تأثيرها على الطالبااات بصوووتها النشااااذ اعوذ بالله……معلـ!!

كدا انا مع قينان واللي مايرضى يروح لأمه ترضيه

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