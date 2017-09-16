بالصور.. شيوخ " آل مرة " يتضامنون مع طالب المري ويحذرون النظام القطري - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

حذر شيوخ قبيلة آل مرة في دول مجلس التعاون الخليجي، نظام الدوحة من المساس بأبنائها في قطر، معتبرين التعرض لشيخ القبيلة إساءة بالغة لهم.

وقبل قليل، توافد المئات من شيوخ قبيلة آل مرة إلى منزل الشيخ طالب بن شريم المري، وذلك للإعراب عن تأييدهم له ضد القرارات المجحفة التي اتخذها نظام قطر بصدده.

وتعقد قيادات القبيلة اجتماعاً طارئاً، في هجرة الغويبة بمحافظة الأحساء، لمناقشة قرار حكومة تميم بن حمد، بسحب الجنسية من شيخ القبيلة، وأكثر من 50 مواطناً قطرياً آخرين، بينهم 18 امرأة وطفلا.