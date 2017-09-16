ابن عاق يعذب أمه المسنة حتى الموت إرضاءا لزوجته - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ضرب ابن عاق بمدينة الإسكندرية المصرية والدته المسنة ضرباً مبرحاً، ما أدى لوفاتها، وذلك إرضاء زوجته التي شكت من والدته.

وقام الابن بتعذيب والدته زينب السيد محفوظ (81 عاماً)، وضربها إلى أن سقطت على الأرض بالقرب من باب الشقة وهي تنزف، وخرج الابن بعدها مع زوجته لتناول العشاء في الخارج.

ولاحظ الجيران وجود دماء تسيل من تحت باب الشقة، فقاموا بطرق الباب ولما لم يجدوا استجابة قاموا بكسر الباب ليفاجأوا بالأم المسنة ملقاة على الأرض والدماء تسيل منها.

وتم نقل الأم للمستشفى لإسعافها، غير أنها توفيت متأثرة بإصابتها، ليتم إبلاغ الشرطة بالواقعة، ولما علم الابن وزوجته بوفاة الأم فرا هاربين، إلاّ أن الشرطة تمكنت من القبض عليهما خلال 24 ساعة، وقد اعترف الابن بجريمته.

و طالب ناشطون بالقصاص من الابن العاق، داعين المحامين لعدم قبول الدفاع عنه، وهو ما استجاب له بعض المحامين .