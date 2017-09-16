ابن عاق يعذب أمه المسنة حتى الموت إرضاءا لزوجته - صحيفة صدى الالكترونية

ابن عاق يعذب أمه المسنة حتى الموت إرضاءا لزوجته
ضرب ابن عاق بمدينة الإسكندرية المصرية والدته المسنة ضرباً مبرحاً، ما أدى لوفاتها، وذلك إرضاء زوجته التي شكت من والدته.
وقام الابن بتعذيب والدته زينب السيد محفوظ (81 عاماً)، وضربها إلى أن سقطت على الأرض بالقرب من باب الشقة وهي تنزف، وخرج الابن بعدها مع زوجته لتناول العشاء في الخارج.
ولاحظ الجيران وجود دماء تسيل من تحت باب الشقة، فقاموا بطرق الباب ولما لم يجدوا استجابة قاموا بكسر الباب ليفاجأوا بالأم المسنة ملقاة على الأرض والدماء تسيل منها.
وتم نقل الأم للمستشفى لإسعافها، غير أنها توفيت متأثرة بإصابتها، ليتم إبلاغ الشرطة بالواقعة، ولما علم الابن وزوجته بوفاة الأم فرا هاربين، إلاّ أن الشرطة تمكنت من القبض عليهما خلال 24 ساعة، وقد اعترف الابن بجريمته.
و طالب ناشطون بالقصاص من الابن العاق، داعين المحامين لعدم قبول الدفاع عنه، وهو ما استجاب له بعض المحامين .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19313 ] نشر منذ 7 ساعات
بيهيء لك الله سبحانه ويسخر لك من يعذبك
حتى الموت ومن صلبك
اصبر بس
الدنيا دين وسلف ياتعبان.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14425 ] نشر منذ 7 ساعات
عليك غضب الله وعذابه انت وياها 😫
مؤدب[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 7 ساعات
والله عرفت أنها بمصر اول ماقريت الخبر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18471 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يسخط عليك. يا قليل الخاتمه امك. جعل الحود تضمك امك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18471 ] نشر منذ 7 ساعات
شكلها مستتبعه. ان شاء الله تلحقها
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 7 ساعات
اسال الله ان ينتقم من هذا الشاب الذي فضل زوجته على امه ثانيا بامكان الاخت التى علقت باسم لست محرومة ولى ربا رحيم اسال جل وعلى ان يرحمنا برحمته ويعطي كل محروم ماتمناه انه حواد كريم يوجد ملاحظات على التعليق فى تضاد الكلمات لكن المعنى واحد اعرف ان الجريمة كبيرة وبعض المعلقين يكتب رد فعل قوية اسف على الملاحظات لكن للفائدة فقظ
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18471 ] نشر منذ 5 ساعات
عذرا اخي يحي الشديدي ما هي ملاحظتك على تعليقي
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 5 ساعات
حسببي الله عليه وعليها
الويل لهم والخزي والعار
هذا متجرد من الانسانيه
يضرب امه؟؟؟؟؟؟
ما والله يتوفق
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33911 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, إنا لله وإنا إليه راجعون ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولاقوة الا بالله
👑[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 3 ساعات
( ولاتقل لهما اف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما )
ربِ ارحمهما كما ربياني صغيرا
اين انت عن هذه الايتين !؟
الابهاوي[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 3 ساعات
البركة الخفية :
🔴 كبار السن أحوج من أطفالنا إلى التدليل ، والاسترضاء ، والعاطفة ، والحنان ، والرفق ، والرحمة ، والصبر ، والسهر ، والتضحية .
🔴 كبار السن : الكلمة التي كانت لا تريحهم حال قوتهم .. الآن تجرحُهم .. والتي كانت تجرحهم ؛… الآن تذبحُهم !!
🔴 كبار السن فقدوا الكثير من حيوية الشباب وعافية الجسد ورونق الشكل ومجد المنصب وضجيج الحياة وصخب الدنيا!!
🔴 كبار السن فقدوا والديهم وفقدوا كثيرا من رفقائهم ، فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على الكثير من الأحزان .
🔴 كبار السن لم يعودوا محور البيوت وبؤرة العائلة كما كانوا قبل،، فانتبه ولا تكن من الحمقى فتشقى !!
🔴 كبار السن قد يرقدون ولا ينامون ، وقد يأكلون ولا يهضمون ، وقد يضحكون ولا يفرحون ، وقد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم .
🔴 كبار السن يؤلمهم بُعدُك عنهم ، وانصرافُك من جوارهم ، واشتغالُك بهاتفك في حضرتهم .
🔴 كبار السن يحتاجون من يسمع لحديثهم ، ويأنس لكلامهم ، ويبدو سعيدا بوجودهم .
🔴 كبار السن أولى من الأطفال بمراعاتهم .. والحنُو عليهم .. والإحساس بهم
🔴 كبار السن يحتاجون إلى بسمةٍ في وجوههم ، وكلمةٍ جميلة تطرق آذانهم ، ويداً حانية تمتد لأفواههم ، وعقلاً لا يضيق برؤاهم
🔴 كبار السن لديهم فراغ يحتاج عقلاء رحماء يملؤونه.
🔴 كبار السن غادر بهم القطار محطة اللذة ، وصاروا في صالة انتظار الرحيل ينتظرون الداعي ليلبوه .
🔴 كبار السن قريبون من الله .. دعاؤهم أقرب للقبول .. فاغتنم قبل نفاد الرصيد
🔴 كبار السن هم الأب ، والأم ، والجد ، والجدة ، وسواهم من ذوي القرابات ممن شابت شعورهم ويبست مشاعرهم .
🔴💚اجعلهم يعيشون أياما سعيدة ، ولياليَ مشرقة ، ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة حتى إذا خلا منهم المكان لا تصبح من النادمين .
🔴 هم كبار السن الآن ، وسيذهبون ،، وعما قليل ستكون أنت هذا الكبيرَ المسنَّ؛ فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع !
🔴 كن العِوضَ عما فقدوا ، وكن الربيعَ في خريف عمرهم ،، وكن العُكّازَ فيما تبقى .
🔴 سلامٌ على كبارِ السن ، وسلامٌ على من يراعون كبارَ السن
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4496 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوه الا بالله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18471 ] نشر منذ 3 ساعات
صدقت اخي الابهاوي
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 3 ساعات
ياويلك من عذاب الله , ماراح تتوفق او ترتاح في دنيتك واخرتك ,,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3729 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة إلابالله . حَسبي الله عــلاه .عــسى رَبي يجعَل مثواه جَهنم .😡😡
همس ~[ عدد التعليقات: 556 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايوفقه هو وزوجته الملعونه 😤😤~
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 52 دقيقة
لاحول ولاقوة إلا بالله .
إنا لله وإنا إليه راجعون.