القريني: لا خوف على النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

طمأن سلمان القريني، الأمين العام للنصر جماهير النادي بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية، القاضي بإلزام نادي النصر بدفع مبلغ 3 ملايين يورو، لنادي فلامنجو البرازيلي، باقي مستحقاته في صفقة اللاعب هيرناني دي سوزا.



وقال القريني، في تصريحات صحفية :“ ليس هناك خطورة على النادي في هذه الفترة، رغم صدور القرار بشأن هيرناني، لدينا جدولة لكل القضايا العالقة أمام الفيفا ”.



وأكد القريني أن هناك آلية لدى إدارة النصر لحل مثل هذه القضايا، وأنهم الآن يبحثون عن حل لإنهاء القضايا العالقة في أروقة الفيفا.



وأوضح أنهم يعملون أيضا على استخراج الرخصة الآسيوية خلال الفترة القادمة، مبينا أن هناك قضايا من ضمنها قضية كارينيو، تقف عائقا أمام الحصول عليها.



ولفت إلى أن النصر سيحصل على الرخصة لو قام بحل تلك القضايا قبل شهر أكتوبر المقبل.