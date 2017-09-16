بالفيديو.. الضباب يتسبب في حادث تصادم كبير بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحادث مأساوي كبير، بسبب الضباب، على طريق أبو حدرية بالدمام، صباح اليوم السبت.

وأظهر الموقع لحظة اصطدام سيارة نقل على الطريق بعدد كبير من السيارات نتيجة عدم الرؤية.

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