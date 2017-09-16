 بالفيديو.. الضباب يتسبب في حادث تصادم كبير بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 11 دقيقة
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بالفيديو.. الضباب يتسبب في حادث تصادم كبير بالدمام

بالفيديو.. الضباب يتسبب في حادث تصادم كبير بالدمام
خالد الضبيبي(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحادث مأساوي كبير، بسبب الضباب، على طريق أبو حدرية بالدمام، صباح اليوم السبت.

وأظهر الموقع لحظة اصطدام سيارة نقل على الطريق بعدد كبير من السيارات نتيجة عدم الرؤية.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1925 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يكفينا الشر
مدري ليش هذي السرعة بالطرقات وخصوصا في مثل هذي الاجواء

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