بالفيديو.. الضباب يتسبب في حادث تصادم كبير بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الضباب يتسبب في حادث تصادم كبير بالدمام
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحادث مأساوي كبير، بسبب الضباب، على طريق أبو حدرية بالدمام، صباح اليوم السبت.
وأظهر الموقع لحظة اصطدام سيارة نقل على الطريق بعدد كبير من السيارات نتيجة عدم الرؤية.
الضباب يتسبب بحوادث كارثية على طريق #ابوحدرية بـ #الدمام صباح اليوم السبت
في غياب الطريق من تنبيهات #أمن_الطرق لتجنب الحوادث . pic.twitter.com/PIEsuGZyDx
— السعودية اليوم (@alsaudi_today) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1925 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يكفينا الشر
مدري ليش هذي السرعة بالطرقات وخصوصا في مثل هذي الاجواء