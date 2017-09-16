ساره الودعاني وردة فعل الناس على حواجبها البنفسجية - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 16
سبتمبر
اولآ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم سكنهم مساكنهم👾
الشي الثاني البومه تظل بومه
والله لو تصبغين من الجين ليوم الدين
بس العمامه لايقه عليك
كنك هندي مرحل👳
سوير
ورى ماتروحين تمثلين مع بوليود افلام رعب هندية
شكلك مناسب لها وميحتاج يحطون اي اضافات على خشششششتك
والله اكلمك جد
تصيرين بطلة افلام رعب
حتى يمكن يجيبون بطل هندي شكله يخرع مثلك
ويكتب الله بينكم نصيب وتتزوجون
بس نصيحة لارزقك الله بطفل لاتخلينه يشوفك مره وحده
تبرقعي ولا حطي لثمه
مرتن يشوف عيونك ومره جبهتك ومره خشمك
شوي شوي
الين مايتعود
لاتخلينه يشوفك مره وحده
علشان ماينصرع🤗
يالقرني , هي تقول , يعجبني ,, وش قصدها ؟؟؟
هه
الشيييييينه تشوف كل شي زين
فيعجبها🤗🤗🤗
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القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19313 ] نشر منذ 8 ساعات
اولآ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم سكنهم مساكنهم👾
الشي الثاني البومه تظل بومه
والله لو تصبغين من الجين ليوم الدين
بس العمامه لايقه عليك
كنك هندي مرحل👳
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19313 ] نشر منذ 7 ساعات
سوير
ورى ماتروحين تمثلين مع بوليود افلام رعب هندية
شكلك مناسب لها وميحتاج يحطون اي اضافات على خشششششتك
والله اكلمك جد
تصيرين بطلة افلام رعب
حتى يمكن يجيبون بطل هندي شكله يخرع مثلك
ويكتب الله بينكم نصيب وتتزوجون
بس نصيحة لارزقك الله بطفل لاتخلينه يشوفك مره وحده
تبرقعي ولا حطي لثمه
مرتن يشوف عيونك ومره جبهتك ومره خشمك
شوي شوي
الين مايتعود
لاتخلينه يشوفك مره وحده
علشان ماينصرع🤗
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالقرني , هي تقول , يعجبني ,, وش قصدها ؟؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18471 ] نشر منذ 2 ساعتين
هه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19313 ] نشر منذ 1 ساعة
الشيييييينه تشوف كل شي زين
فيعجبها🤗🤗🤗