 ساره الودعاني وردة فعل الناس على حواجبها البنفسجية - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 16

    سبتمبر

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  3. ساره الودعاني وردة فعل الناس على حواجبها البنفسجية

ساره الودعاني وردة فعل الناس على حواجبها البنفسجية




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19313 ] نشر منذ 8 ساعات

اولآ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم سكنهم مساكنهم👾
الشي الثاني البومه تظل بومه
والله لو تصبغين من الجين ليوم الدين
بس العمامه لايقه عليك
كنك هندي مرحل👳

[ عدد التعليقات: 19313 ] نشر منذ 7 ساعات

سوير
ورى ماتروحين تمثلين مع بوليود افلام رعب هندية
شكلك مناسب لها وميحتاج يحطون اي اضافات على خشششششتك
والله اكلمك جد
تصيرين بطلة افلام رعب
حتى يمكن يجيبون بطل هندي شكله يخرع مثلك
ويكتب الله بينكم نصيب وتتزوجون
بس نصيحة لارزقك الله بطفل لاتخلينه يشوفك مره وحده
تبرقعي ولا حطي لثمه
مرتن يشوف عيونك ومره جبهتك ومره خشمك
شوي شوي
الين مايتعود
لاتخلينه يشوفك مره وحده
علشان ماينصرع🤗

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 2 ساعتين

يالقرني , هي تقول , يعجبني ,, وش قصدها ؟؟؟

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