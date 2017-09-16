بالفيديو.. جانيت جاكسون تكشف تعرضها للعنف الأسري وتنهار باكية على المسرح - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

انهارت النجمة الأمريكية جانيت جاكسون ، باكية أثناء استعدادها لتقديم أغنية تتناول موضوع العنف الأسري ، في أول ظهور لها على المسرح بعد طلاقها من زوجها الملياردير وسام المانع.

وبعد ذلك تمكنت النجمة، 51 عاماً، من إشعال المسرح بغنائها، وقابلها الجمهور بالتصفيق الحار، ولم تستطع منع نفسها من البكاء وقالت: ” هذه هي أنا وبكت. ”

وكان شقيق النجمة أكد أن زوجها السابق وسام المانع كان يشتمها كل يوم أثناء حملها ويتعامل معها كالسجينة في منزلها.