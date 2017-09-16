 بالصور.. " الحساني " يحتفل بزواج " أحمد " و " عبدالله " بأضم - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 16

    سبتمبر

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بالصور.. ” الحساني ” يحتفل بزواج ” أحمد ” و ” عبدالله ” بأضم

بالصور.. ” الحساني ” يحتفل بزواج ” أحمد ” و ” عبدالله ” بأضم
عطيه اليوسف(صدى):

احتفل أبناء خاتم علي الحساني بزواج الشابين أحمد و عبدالله خاتم الحساني المالكي ، وذلك في حفل أُقيم بقصر أفراح الندى بمحافظة أضم ، وسط حضور من بعض شيوخ القبائل و الأهل والأصدقاء والمحبين الذين قدَّموا التهنئة للعريسَيْن.

” صدى ” تبارك لـلعريسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

 

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

شكر من أعماق قلبي لصحيفة صدى على هذا الخبر الذي اسعدني كثيرا وتوثيق ليلة العمر

صحيفة صدى من أجمل واشهر الصحف التي تهتم بقضايا المجتمع

اتمنى لها وللقائمين عليها مزيدا من التقدم 💐💐

[ عدد التعليقات: 2488 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير وارزقهم الذرية الصالحه

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 36 دقيقة

الف مبروووك وعقبال الي ماتزوج ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله يسعدكم الزواج ستر مبروك

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 34 دقيقة

الف مبروك ابغى عريس شوفوا لي

[ عدد التعليقات: 18426 ] نشر منذ 5 دقائق

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

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