بالصور.. " الحساني " يحتفل بزواج " أحمد " و " عبدالله " بأضم - صحيفة صدى الالكترونية

عطيه اليوسف(صدى):

احتفل أبناء خاتم علي الحساني بزواج الشابين أحمد و عبدالله خاتم الحساني المالكي ، وذلك في حفل أُقيم بقصر أفراح الندى بمحافظة أضم ، وسط حضور من بعض شيوخ القبائل و الأهل والأصدقاء والمحبين الذين قدَّموا التهنئة للعريسَيْن.

” صدى ” تبارك لـلعريسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.