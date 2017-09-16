بالصور.. " الحساني " يحتفل بزواج " أحمد " و " عبدالله " بأضم - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ” الحساني ” يحتفل بزواج ” أحمد ” و ” عبدالله ” بأضم
احتفل أبناء خاتم علي الحساني بزواج الشابين أحمد و عبدالله خاتم الحساني المالكي ، وذلك في حفل أُقيم بقصر أفراح الندى بمحافظة أضم ، وسط حضور من بعض شيوخ القبائل و الأهل والأصدقاء والمحبين الذين قدَّموا التهنئة للعريسَيْن.
” صدى ” تبارك لـلعريسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
أحمد المالكي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
شكر من أعماق قلبي لصحيفة صدى على هذا الخبر الذي اسعدني كثيرا وتوثيق ليلة العمر
صحيفة صدى من أجمل واشهر الصحف التي تهتم بقضايا المجتمع
اتمنى لها وللقائمين عليها مزيدا من التقدم 💐💐
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2488 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير وارزقهم الذرية الصالحه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18426 ] نشر منذ 59 دقيقة
مبروك
وردة الحبوبه[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 36 دقيقة
الف مبروووك وعقبال الي ماتزوج ان شاء الله
رهف[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يسعدكم الزواج ستر مبروك
بنت المالكي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 34 دقيقة
الف مبروك ابغى عريس شوفوا لي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18426 ] نشر منذ 5 دقائق
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