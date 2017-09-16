توقيف مواطن في مطار القاهرة بتهمتي التهريب والرشوة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم السبت القبض على راكب سعودى حاول تهريب 297 ألف ريال بجيوبه لدى سفره إلى السودان مخالفا قانون حيازة النقد الأجنبى بصحبة الركاب كما عرض رشوة على أمين شرطة للسماح له بالسفر بالأموال وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

وقالت مصادر بالمطار: أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 857 والمتجهة إلى الخرطوم إشتبه رجال الأمن فى راكب سعودى وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 297 ألف ريال فى جيوبه مخالفا قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتى تسمح للراكب بإصطحاب 10 آلاف دولار فقط أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وعرض الراكب على أمين الشرطة الذى قام بتفتيشه 500 جنيه رشوة للسماح له بالدخول بالمبلغ وأقر الراكب أمام اللواء ” إبراهيم التهامى ” وكيل أمن مطار القاهرة بمحاولة التهريب والرشوة وأمر اللواء ” طه بيومى ” مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.