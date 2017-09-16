ارتفاع النفط مع تراجع الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

صعدت أسعار عقود النفط، في ختام تعاملات أمس، دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للإغلاق عند أعلى مستوى في 5 أشهر.

ويعزي سبب الزيادة إلى تراجع الدولار، فضلا عن سلسلة تقارير تتوقع أنكماش المعروض في الأسواق، تزامنا مع زيادة الطلب على الوقود.

فيما أنهت عقود برنت لأقرب استحقاق، جلسة التداول مرتفعة 31 سنتا،ما يعادل 0.6 % لتبلغ عند التسوية 55.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق، منذ الثالث عشر من أبريل الماضي.

وتخطت عقود خام القياس الأمريكي، غرب تكساس الوسيط، مستوى 50 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 25 من مايو الماضي، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 59 سنتا، بنسبة 1.2%، لتسجل عند التسوية 49.89 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق لها منذ 31 من يوليو الماضي.

وبلغت مكاسب عقود برنت أكثر من 10 دولارات للبرميل، في ثلاثة أشهر، لتقترب من مستوياتها في بداية العام، بينما انخفض مؤشر الدولار، مقابل سلة من 6عملات رئيسية منافسة، 0.38% إلى 92.164 . وكان المؤشر هبط يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوى منذ بداية 2015 .