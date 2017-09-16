إلغاء ألفي منصب بالخارجية الأمريكية من بين نحو 75ألف على مستوى العالم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكرت مصادر أنه اطلع مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية أعضاء مجلس الشيوخ أمس الجمعة على خطط تقليص ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من ميزانية الوزارة على مدى خمس سنوات ولكنهم لم يطرحوا نقاطا محددة بشكل يذكر لتخفيف المخاوف من أن الإدارة تغامر بإضعاف موقف الولايات المتحدة في العالم.

وجاءت هذه الخطة نتيجة تقييم متواصل للوزارة أمر بإجرائه ريكس تيلرسون وزير الخارجية .

وأشارت إلى أن الخطة تتضمن أهدافا واسعة مثل ” زيادة تأثير المعونات الخارجية لأقصى حد ” و ” تحسين إدارة ” منابر تكنولوجيا المعلومات.

وقال مساعد بمجلس الشيوخ حضر هذا الشرح إن كلا من الجمهوريين والديمقراطيين شعروا بخيبة أمل على ما يبدو بسبب عدم وجود أمور محددة ويريد تيلرسون إلغاء أكثر من ألفي منصب بالخارجية من بين نحو 75 ألف منصب على مستوى العالم كما يبلغ حجم ميزانية الخارجية الأمريكية نحو 51 مليار دولار.

وأبدى السناتور الجمهوري لينزي جراهام رئيس اللجنة الفرعية التي تشرف على الإنفاق على الخارجية اعتراضه على مثل هذه التخفيضات في مجال الدبلوماسية والمعونات الخارجية وذلك خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.