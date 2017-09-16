" مصر للطيران " تُسير 20 رحلة جوية من المملكة لعودة 4500 حاج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تُسيّر شركة مصر للطيران، اليوم السبت، 20 رحلة جوية قادمة من مطارات المملكة إلى القاهرة والمطارات الإقليمية لعودة 4 آلاف و500 حاج، بعد أداء مناسك الحج، حيث تسير 9 رحلات قادمة من مطار جدة،

كما من المقرر أن تسير 11 رحلة جوية قادمة من المدينة المنورة، بإجمالى 20 رحلة لنقل نحو 4 آلاف و500 حاج من حجاج القرعة والتضامن وحجاج الترانزيت والأفراد والأجانب وشركات السياحة وبعثات العمل من الهيئات والمؤسسات، فضلًا عن رحلتين خاصتين لعودة حجاج بماكو بجمهورية مالى.