 " مصر للطيران " تُسير 20 رحلة جوية من المملكة لعودة 4500 حاج - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 16

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” مصر للطيران ” تُسير 20 رحلة جوية من المملكة لعودة 4500 حاج

” مصر للطيران ” تُسير 20 رحلة جوية من المملكة لعودة 4500 حاج

” مصر للطيران ” تُسير 20 رحلة جوية من المملكة لعودة 4500 حاج
نايف السالم(صدى):

تُسيّر شركة مصر للطيران، اليوم السبت، 20 رحلة جوية قادمة من مطارات المملكة إلى القاهرة والمطارات الإقليمية لعودة 4 آلاف و500 حاج، بعد أداء مناسك الحج، حيث تسير 9 رحلات قادمة من مطار جدة،

كما من المقرر أن تسير 11 رحلة جوية قادمة من المدينة المنورة، بإجمالى 20 رحلة لنقل نحو 4 آلاف و500 حاج من حجاج القرعة والتضامن وحجاج الترانزيت والأفراد والأجانب وشركات السياحة وبعثات العمل من الهيئات والمؤسسات، فضلًا عن رحلتين خاصتين لعودة حجاج بماكو بجمهورية مالى.


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *