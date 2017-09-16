سيدة تحاول اقتحام مدرسة الأمير جورج مرتين - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

ألقت عناصر من الشرطة السرية، في مدرسة Thomas’s Battersea بجنوب غربي لندن ، القبض على امرأة حاولت دخول مدرسة الأميرة جورج مرتين خلال 24 ساعة.

وانقضَّ أفراد الشرطة السرية على المرأة التي يُشتبه في أنها كانت تتعقب الأمير جورج، بعد أن تنبَّه ضباط الحماية الملكية إلى حضور المرأة في بهو المدرسة.

وكانت المرأة هربت عندما تم منعها من قِبل موظفي المدرسة، قبل أن تتردد مرة أخرى لمحاولة الدخول.

ما زالت المرأة محتجزةً حتى الآن من قِبل الشرطة؛ بسبب تهمة محاولة السطو، فيما تم فتح تحقيق ملكي، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.